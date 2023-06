Prasówka tygodniowa z 25.06.2023 w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę, 24 czerwca punktualnie o godzinie 9 po raz czwarty zorganizowano zawody pływackie pod patronatem burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Była to doskonała okazja do integracji i promocji zdrowego stylu życia.

Dla tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. W ich życiu lada moment rozpocznie się kolejny ważny etap, dlatego nie brakowało wielu gratulacji i łez wzruszenia.

Kompleks basenów przy ulicy Zbąszyńskiej w Grodzisku Wielkopolskim od lat 80. do 2019 roku cieszył się niezmienną popularnością. Cztery lata temu go zamknięto i wielu mieszkańców do dziś nie może się z tym pogodzić. Starsze pokolenie, które samo się tam kąpało, a później przyprowadzało tam swoje dzieci, z nostalgią wspomina spędzony tam czas. Młodsi natomiast pytają wprost: „Dlaczego obiekt, który cieszył przez tyle lat nie może zostać ponownie otwarty?”.