Prasówka z całego tygodnia 11.06.2023 w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W przeddzień XV Hunters Grodziskiego Półmaratonu Słowaka do wspólnej sportowej rywalizacji ponownie zaproszono najmłodszych. W sobotę, 10 czerwca, odbyła się kolejna już edycja Grodziskiego Mini Półmaratonu "Słowaka".

Weekend pełen sportowych emocji w Grodzisku Wielkopolskim oficjalnie rozpoczęty! Jako pierwsi wystartowali uczestnicy biegów na 5 km i 10 km, które zorganizowano z okazji XV edycji Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”. Mamy dla Was drugą porcję zdjęć!

Trwa długi czerwcowy weekend 2023. Zajrzeliśmy więc do Boszkowa, które przez lata uchodziło za najpopularniejsze letnisko w regionie. Na plażach w lokalach z jedzeniem tłok, na promenadzie nad jeziorem szaleją motocykliści, a parkowanie wciąż jest w Boszkowie ,,wolną amerykanką''. Do tego stopnia, że odkręcane są znaki zakazów.

Bal ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej numer 4 imienia kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim odbył się w piątek, 9 czerwca. To był wieczór pełen wrażeń. Zabawę dla absolwentów "Czwórki" zorganizowali ich rodzice.

Największe i najważniejsze sportowe wydarzenie w Grodzisku przed nami! Już w ten weekend odbędzie się Półmaraton „Słowaka”.

Przed nami czwarta edycja Kamienieckich Dni Kultury. To tu, jak nigdzie indziej, moc pomagania łączy się z fantastyczną zabawą. To właśnie w Kamieńcu niewielka, ale niezwykła załoga Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej udowadnia, że chcieć to móc, a rzeczy niemożliwe po prostu nie istnieją.

– Te wspomnienia, które mają charakter rodzinny, budują naszą tożsamość, od rodzinnej aż do narodowej – mówił Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski do finalistów konkursu „Moje powstańcze korzenie”. W gronie laureatów znaleźli się również uczniowie z powiatu grodziskiego.