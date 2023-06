Przed nami Grodziskie Piwobranie! Co będzie się działo w tym roku?

Zanim przyjdzie czas na główne punkty programu, czeka nas piwobraniowa rozgrzewka, która rozpocznie się już we wtorek 13 czerwca. Jedną z atrakcji będzie plaża, która powstanie w Parku Miejskim. To w tym miejscu przez kilka najbliższych dni będą odbywać się spotkania z muzyką na żywo. Jako pierwsze - plażowe granie z DJem. Dzień później zaplanowano coś dla miłośników saksofonu, a w czwartek wystąpi zespół Taryfa Nocna.

Od piątku sporo będzie działo się na scenie. Część koncertowa rozpocznie się o 20. Jako pierwszy wystąpi shymczyk, a tuż po nim QBIK. O 22 na scenie pojawi się Guzior. Piątkowe świętowanie zakończy DJ Wajs.

Dzień później o godzinie 17 na scenie zaprezentują się laureaci Festiwalu Polskiej Piosenki Filmowej. Kolejnym punktem programu będzie występ Damiana Holeckiego, po którym zaplanowano koncert zespołu Jambo Africa. O godzinie 22 na scenie wystąpi gwiazda tegorocznego Piwobrania - zespół Enej, który wykonuje muzykę z pogranicza m.in. folku, rocka i ska. Czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej ze względu na korzenie części zespołu. W 2011 roku Enej wygrał popularny talent show - Must Be The Music. W Grodzisku z pewnością będziemy mogli usłyszeć utwory takie jak "Skrzydlate Ręce", "Radio Hello", "Tak Smakuje Życie", "Lili", czy "Symetryczno Liryczna". To jeszcze nie koniec, bo po koncercie odbędzie się potańcówka.