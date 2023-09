Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Rezerwat przyrody "Wrzosowiska w Okonku" – to obszar chroniony, który utworzony został 2 sierpnia 2008 r.. Mieści się na terenie dawnego poligonu wojskowego Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Widok kwitnących wrzosów przyciąga turystów, którzy mogą korzystać z przygotowanych dla nich przez Nadleśnictwo Okonek tras. Warto się tam wybrać w weekend.

Mieszkaniec powiatu grodziskiego padł ofiarą oszustów. Stracił ponad 60 tysięcy złotych. Policjanci apelują, by nie dać się zwieść wizji szybkiego zarobku i zachować ostrożność.

Fundacja "Wspólna Przystań" ma już rok. Co udało się już zrobić i jakie są plany na przyszłość? O tym opowiada prezeska fundacji, Magdalena Kucharczyk.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek, 14 września, na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbyły się VII Mistrzostwa Strzeleckie Strażaków PSP. Do rywalizacji przystąpiło 15 drużyn, reprezentujących komendy miejskie i powiatowe PSP z całej Wielkopolski.

Mimo wcześniejszych deklaracji wykonawcy, uczniowie nie wrócą do szkół w najbliższy poniedziałek. Naukę w trybie zdalnym przedłużono o kolejne dwa tygodnie.

53-letni mieszkaniec gminy Rakoniewice usłyszał dwa zarzuty. Najpierw w Wolsztynie ukradł rower, którym dojechał do Rostarzewa. Tam porzucił jednoślad i zabrał kolejny, który w jego ocenie był lepszy. Drugim z pojazdów dotarł do domu, ale szybko został namierzony przez policjantów.

Już od kilku lat rozwija się inwestycja, która wzbudza zainteresowanie w całym regionie. Zamek w Stobnicy został wybudowany w Puszczy Noteckiej, w obszarze chronionym Natura 2000. Do tej pory do budowli nie można było się nawet zbliżyć, a jedyne dostępne fotografie pochodziły z drona. Teraz wszystko się zmieniło - wokół zamku powstała Leśna Ścieżka Edukacyjna.

Jego walka o możliwość zbudowania domu, a zwłaszcza wykorzystywanie luk w prawie pruskim, stały się głośne w Polsce i w świecie. Osoba Drzymały, a zwłaszcza słynny wóz, to symbol chłopskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków przez rząd niemiecki. Dokładnie 13 września 2023 roku przypadła 166. rocznica urodzin Michała Drzymały.

Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego, reprezentanci różnych profesji, w różnym wieku, w terminie od 3 do 6 września na zaproszenie Leszka Millera wzięli udział w wizycie studyjnej i odwiedzili Parlament Europejski.

Wybory parlamentarne 2023 za pasem. To dobry czas, by podsumować pracę posłów i senatorów, którzy aktualnie zasiadają w sejmowych i senackich ławach. Część z nich była bardziej aktywna, część mniej zaangażowana. Kto w statystykach wypada najlepiej, a kto po prostu przesiedział ostatnie cztery lata w parlamentarnych ławach? Co warto podkreślić, część z nich już zabiega o nasze poparcie w październikowym głosowaniu.