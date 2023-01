Studniówka 2023 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Jako pierwsi w Grodzisku Wielkopolksim bal zorganizowali maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego. Studniówka odbyła się w piątek, 13 stycznia, w Hotelu Reśliński.

Na uroczystym balu bawiło się ponad 100 tegorocznych maturzystów, osoby im towarzyszące, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice. Uczniowie rozpoczęli tę wyjątkową noc od podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli. Później głos zabrała dyrektor szkoły, Katarzyna Nowak-Pierszalska.

- Trudno uwierzyć, że 3,5 roku temu przekroczyliście mury naszej szkoły. Przyznacie, że to były dziwne czasy, których nie doświadczyli żadni wasi poprzednicy. Pandemia, nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne (...) Gdy wydawało się, że wracamy do normalności, za naszą granicą wybuchła wojna. W szkole mamy nowych przyjaciół, organizowaliśmy akcje pomocy. To czasy dziwne, ale wasze. To wy zapisaliście się na kartach historii szkoły właśnie teraz. Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich przeciwności, udało wam się zdobyć spory zasób wiedzy, która zaowocuje na maturze (...) Przed wami ostatnia prosta przed egzaminem. Mam nadzieję, że będziecie solidnie wypełniać swoje zadania i uzyskacie wyniki, które pozwolą na spełnienie waszych marzeń - mówiła dyrektor "Słowaka", Katarzyna Nowak-Pierszalska.