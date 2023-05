Tydzień Bibliotek w Grodziskiej Bibliotece Publicznej. Co zaplanowano?

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek inicjowany co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich odbędzie się tym razem pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”.

W 2023 roku obchody Tygodnia Bibliotek przypadają na okres od 8 maja do poniedziałku 15 maja. To świetna okazja, by odwiedzić Grodziską Bibliotekę Publiczną i wziąć udział w organizowanych wydarzeniach, a także skorzystać z abolicji i bez ponoszenia kar zwrócić zaległe książki.

Na najmłodszych czytelników czekają kreatywno-eksperymentalne warsztaty w stylu Wednesday. Grodziska książnica na jeden dzień zamieni się w Akademię Nevermore. W spotkaniu, które odbędzie się 9 maja, mogą wziąć udział dzieci powyżej 6 roku życia. Zapisy przyjmowane są w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Kolejowej 12, tel.612271288. Koszt to 45 złotych. Warto się spieszyć, bo zostały ostatnie wolne miejsca.