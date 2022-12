W Kąkolewie czuć już święta! Mieszkańcy wspólnie zapalili lampki na choince

To jedyne tak magiczne miejsce w powiecie grodziskim w okresie Bożego Narodzenia. Żywa szopka w Karczewie po raz czwarty zaprasza do odwiedzin. W tym roku jest większa, bogatsza i zachwyca jeszcze…

Magiczna świąteczna atmosfera zawitała do Kąkolewa

W sobotę, 17 grudnia, w Kąkolewie uroczyście odpalono świąteczne iluminacje. Do wspólnego spędzenia czasu uczestników zaprosili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolowie oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Była to także okazja do integracji mieszkańców oraz zaprzyjaźnionych gości. Na wszystkich czekało ognisko, kawa oraz pierniki. W powietrzu unosił się zapach pieczonych kiełbasek oraz gwar wesołych rozmów. Wszystko to uzupełniały świąteczne piosenki. Całemu wydarzeniu klimat dodał prószący z nieba śnieg.