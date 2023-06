W Parku Miejskim powstała plaża. To jedna z atrakcji tegorocznego Piwobrania

To w tym miejscu przez kilka najbliższych dni będą odbywać się spotkania z muzyką na żywo. Jako pierwsze - plażowe granie z DJem, które odbywa się we wtorek, 13 czerwca. Impreza potrwa do godziny 22.

Dzień później o godzinie 17 na scenie zaprezentują się laureaci Festiwalu Polskiej Piosenki Filmowej. Kolejnym punktem programu będzie występ Damiana Holeckiego, po którym zaplanowano koncert zespołu Jambo Africa. O godzinie 22 na scenie wystąpi gwiazda tegorocznego Piwobrania - zespół Enej, który wykonuje muzykę z pogranicza m.in. folku, rocka i ska. Czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej ze względu na korzenie części zespołu. W 2011 roku Enej wygrał popularny talent show - Must Be The Music. W Grodzisku z pewnością będziemy mogli usłyszeć utwory takie jak "Skrzydlate Ręce", "Radio Hello", "Tak Smakuje Życie", "Lili", czy "Symetryczno Liryczna". To jeszcze nie koniec, bo po koncercie odbędzie się potańcówka.

W niedzielę tradycyjnie będzie można zwiedzić budynki browaru przy ulicy Poznańskiej. O godzinie 15 rozpocznie się żakinada, która przejdzie ulicami miasta do parku. Pół godziny później na scenę wkroczą lokalni artyści - uczniowie szkół i uczestnicy sekcji działających przy Centrum Kultury. O 17:30 zaplanowano koncert duetu Sachiel.

W ramach tegorocznego Piwobrania zaplanowano też szereg imprez towarzyszących - od zawodów wędkarskich i piłkarskich, po turniej tenisa ziemnego, grę miejską czy konkurs na zakąskę piwną. Przez cały weekend w parku będzie trwać też zlot foodtrucków.