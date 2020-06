Za ciężka o kilkadziesiąt ton, ale znalazło się na niej jeszcze miejsce na osobówkę

Inspektorzy ITD prowadzili w Granowie na krajowej 32 kontrole tonażu ciężarówek i busów. Zatrzymano m.in. dźwig samojezdny i zestaw przewożący balasty do żurawia budowlanego.

Kierujący mieli zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii VI, dopuszczające do ruchu pojazdy o rzeczywistej masie całkowitej do 60 ton. Szybko okazało się jednak, że kierowcy zdecydowanie przekroczyli ten tonaż. Zestaw przewożący balasty do żurawia ważył ponad 100 ton, a dźwig samojezdny ponad 70 ton. Na tym nie koniec stwierdzonych naruszeń - przewoźnik nie zapewnił również prawidłowego pilotażu dla pojazdów.

- Za ciężkie, bez właściwych zezwoleń i pilotażu, ale za to pomysłowością wykazali się kierowcy. Na naczepie ciężarówki oprócz balastów przewożono samochód osobowy. Po zakończeniu transportu kierowcy mieli nim wrócić z budowy- informuje biuro prasowe GITD.

70-tonowy dźwig skierowano na parking strzeżony do czasu uzyskania przez przewoźnika zezwolenia kategorii VII. Część przewożonych zestawem balastów, w tym samochód osobowy, przeładowano na inny pojazd. Ciężarówka mogła więc odjechać z miejsca kontroli na podstawie posiadanego zezwolenia.