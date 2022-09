Grodziska Noc Bibliotek. Gośćmi będą Sebastian Riedel oraz Marcin Sitko

Przed nami kolejna edycja Nocy Bibliotek, która odbędzie się już w piątek, 16 października. W tym roku wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem: „To się musi powieść”. Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza do odwiedzenia siedziby przy ulicy Kolejowej. Jak co roku przygotowano moc atrakcji.

Gwiazdą Grodziskiej Nocy Bibliotek będą Sebastian Riedel oraz Marcin Sitko, autorzy książki pt. “Rysiek Riedel we wspomnieniach”. Bezpłatne wejściówki na spotkanie można odbierać od 12 do 15 września w siedzibie biblioteki.

- Najmłodszych zapraszamy na „Biblioteczny The Voice of Kids” – karaoke, gdzie będą mogli zaprezentować swój wokalny talent. Zapraszamy także grających i śpiewających blues’a na naszą „scenę otwartą” do wspólnego grania utworów zespołu Dżem i nie tylko... Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15 września - zachęca dyrektor Grodziskiej Biblioteki Publicznej, Marek Adamski.