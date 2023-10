Prasówka 1.10.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To kolejny projekt, który w tym roku zrealizowali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Grąblewa. Na terenie za remizą powstało nowe miejsce integracji, z którego będą mogli korzystać nie tylko strażacy, ale również mieszkańcy.

Noc spędzona w przedszkolu to wielka atrakcja, ale też okazja do kształtowania samodzielności. Przede wszystkim to jednak dobra zabawa, o czym przekonały się dzieci z grup „Żuczki” oraz „Sowy".

W niedzielę, 1 października odbędzie się w świetlicy wiejskiej fotograficzny przegląd historii KGW Słocin.