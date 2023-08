Przed nami dożynki w Rostarzewie. Gwiazdą wieczoru będzie Małgorzata Ostrowska

11:00 - Uroczysta msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rostarzewie. To ważny moment, aby wyrazić wdzięczność za tegoroczne plony i prosić o błogosławieństwo na przyszłość.

20 sierpnia 2023 roku w Rostarzewie odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne, które z pewnością przyciągną lokalną społeczność i przyjezdnych z różnych miejsc. To wyjątkowe święto plonów oferuje bogaty program atrakcji. Harmonogram wydarzeń przedstawia się następująco:

18:30 - Małe co nieco dla wszystkich.

19:30-20:30 - Koncert zespołu Omajgat. Ich pełne energii brzmienia i niezwykłe wykonanie zagwarantują mnóstwo zabawy i niezapomniane chwile.

21:00 - Koncert Małgorzaty Ostrowskiej. Gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiego rocka - Małgorzata Ostrowska. Jej występ pełen będzie niezapomnianych przebojów i wokalnego talentu. Publiczność z pewnością zostanie porwana do tańca i śpiewu. To wyjątkowa okazja, aby doświadczyć na żywo charakterystycznego głosu i wyjątkowej interpretacji utworów.

Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Rostarzewie nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych uczestników. W godzinach od 17:00 do 20:00 będą dostępne bezpłatne dmuchańce, które zapewnią dzieciom mnóstwo radości i świetnej zabawy.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Rostarzewie to wyjątkowe święto, które łączy tradycję, radość i wspaniałą muzykę. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tych uroczystościach, by wspólnie celebrować plony ziemi i cieszyć się niezapomnianymi chwilami w atmosferze lokalnej wspólnoty.