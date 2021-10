Przegląd tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim, najważniejsze wydarzenia od 26.09 do 2.10.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

W czwartek, 30 września pojawiła się w Internecie informacja o mężczyźnie, który miał zaczepiać kobiety w lasach wokół Barłożni - robić im zdjęcia i za nimi chodzić. Z kolei po wejściu do samochodu, szarpać za klamkę. Autorzy postu ostrzegają przed mężczyzną kobiety. Czy informacja dotarła również do wolsztyńskich policjantów?

Ruszyły prace przy budowie zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego w Grodzisku. Zadanie to realizuje OBUD z Grodziska Wielkopolskiego. Czy w związku z pracami budowlanymi występują problemy w funkcjonowaniu grodziskiego szpitala?

– Wszystkie prognozy, które mamy, wskazują, że apogeum czwartej fali nastąpi w listopadzie, ale niewykluczone jest przesunięcie na grudzień – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodaje, ośrodki, z którymi współpracuje resort zdrowia pokazują, że w szczycie „równie dobrze może być 10 tys., jak i nawet 40 tys. zakażeń”.

Miejmy nadzieję, że nic się nie zmieni i listopadowe wyprzedaże odwiedzać będziemy w galeriach i otwartych bez dodatkowych ograniczeń sklepach. Jednak Black Friday przypadający w tym roku 26 listopada, i następujący po nim Cyber Monday mają już swoich zwolenników w sklepach sprzedających online. I choć do Black Friday jeszcze prawie dwa miesiące, te sklepy korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń już się szykują z ofertami promocyjnymi dla klientów. W tych, które są na to najlepiej przygotowane widać te starania będzie już teraz - po wystroju i liczniku pokazującym, ile jeszcze czasu zostało do wyprzedaży.