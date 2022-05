Święto Pieczarki 2022: Pieczarkowy korowód przeszedł ulicami Wielichowa. Poznaliśmy też imię Pieczarki!

Święto Pieczarki 2022 trwa. Wczoraj do wspólnej zabawy publiczność porwał zespół Baciary. Grupa wykonała swoje największe hity, takie jak: "Żyje się raz", "Siedem czerwonych róż" czy "Jak się bawią ludzie". Nogi same rwały się do tańca, a ręce składały się do oklasków. Publiczność w Wielichowie była oczarowana góralską muzyką!