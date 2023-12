Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie dołączyła kolejna organizacja, która chce promować wieś i integrować mieszkańców. Panie reaktywowały koło gospodyń wiejskich. Co ciekawe, w jego szeregach są również panowie. KGW ma już pierwsze ambitne plany.

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradowicach to historyczny dzień. W sobotę, 2 grudnia, oficjalnie otwarto ich nową remizę. Budynek na miarę XXI wieku jest tym, na co druhowie czekali od lat.

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali poszukiwanego listem gończym 30-letniego mieszkańca gminy Rakoniewice. Gdy policjanci zapukali do jego drzwi, mężczyzna schował się w łazience. Jak się okazało, to nie była najlepsza kryjówka. Trafił już do zakładu karnego.