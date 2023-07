Prasówka z czerwca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim? Bądź na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z miesiąca? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego czytali w ostatnim miesiącu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Otwarcie nowego oddziału grodziskiego szpitala. Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny przyjmie pierwszych pacjentów na początku lipca”?

Przegląd czerwca 2023 w Grodzisku Wielkopolskim: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Otwarcie nowego oddziału grodziskiego szpitala. Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny przyjmie pierwszych pacjentów na początku lipca Od 1 lipca w grodziskim szpitalu działalność rozpocznie nowy oddział. Oficjalne otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego odbyło się w czwartek, 29 czerwca. 📢 Wypadek w Grodzisku. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił pieszą Do poważnego wypadku doszło w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił pieszą. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 📢 Porzuciła na pastwę losu dwa psy. Do sądu trafił akt oskarżenia Kobiecie, która porzuciła dwa psy, prokuratura przedstawiła zarzut znęcania się nad zwierzętami. - Oskarżona przyznała się do winy - mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Łukasz Wawrzyniak.

Prasówka lipiec Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Grodziska Wielkopolskiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Przeżyli razem ponad pół wieku! Jubileusze małżeńskie w gminie Granowo Tak wyjątkowego stażu małżeńskiego i wspólnej drogi można tylko pogratulować. Pary świętujące jubileusz 50-lecia małżeństwa odebrały medale, które w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył wójt gminy Granowo, Zbigniew Kaczmarek.

📢 Pijany kierowca uderzył w zaparkowane samochody Na ulicy 15 Lipca w Grodzisku Wielkopolskim kierowca wjechał w zaparkowane samochody. Mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

📢 Top 11 jezior w Wielkopolsce polecanych na wyjazd z dziećmi. Na te plaże warto wybrać się nie tylko w weekend Wakacje z dziećmi to duża odpowiedzialność. Często poszukujemy miejsca idealnego, a znajdując się na miejscu czujemy zawód, ponieważ nie spełnia naszych oczekiwań. Przygotowaliśmy dla Was galerię z rankingiem najbardziej polecanych jezior w Wielkopolsce dla rodzin z dziećmi. Wzięliśmy pod uwagę czystość wody, toalety, parking, przebieralnie czy bliskość punktów gastronomicznych oraz atrakcje. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem. 📢 Kolejne pobicie w gminie Grodzisk. Sprawca usłyszał zarzuty W ciężkim stanie do szpitala trafił 40-letni mężczyzna, który w miniony weekend został zaatakowany przez 18-latka. Sprawcy pobicia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzuty.

📢 W miejscu spalonej świątyni stanął obelisk. "To historia, której nie można zapomnieć" O tym, jak ważna jest pamięć o lokalnej historii doskonale wiedzą mieszkańcy Gnina. W miejscu spalonego w 1945 roku przez Niemców kościoła stanął obelisk przypominający o wydarzeniach sprzed niemal 80 lat. 📢 Kolejny bulwersujący akt wandalizmu w Grodzisku. Ktoś zniszczył drzewa Smutny widok przedstawia ulica Wiśniowa w Grodzisku Wielkopolskim po ostatnim weekendzie. Niszczenie mienia gminnego to problem, z którym boryka się większość samorządów. Tym razem w Grodzisku ktoś uszkodził drzewa. 📢 Piknik Rodzinny w Granówku. Były konkursy, atrakcje i smaczny poczęstunek W Granówku odbył się festyn rodzinny. Była to idealna okazja do wspólnej zabawy i sportowych emocji. Dla dzieci przygotowane były przeróżne atrakcje. A strażacy namawiali do wsparcia ich zbiórki zakupu samochodu.

📢 Brutalne pobicie w Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi postępowanie w sprawie brutalnego pobicia, do którego doszło w Parku Miejskim. Poszkodowany doznał złamań kości twarzoczaszki. 📢 Kolorowe chmury spowiły Park Miejski w Grodzisku Wielkopolskim! W Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się najbardziej kolorowe wydarzenie tego lata! Holi Święto Kolorów - oficjalna trasa 2023 zawitał do naszego miasta. 📢 Trwa Powitanie lata z Nocą Kupały w Kamieńcu. W programie wiele atrakcji! Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu zaprasza na huczne powitanie lata połączone z Nocą Kupały. Wydarzenie trwa od godziny 15 do 24 więc jeszcze zdążycie dołączyć! 📢 Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce od 90 lat bezinteresownie niosą pomoc, ratują mienie i życie, będąc wierni hasłu: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". W niedzielę, 25 czerwca świętowali jubileusz jednostki. Była to również okazja do wręczenia medali i wyróżnień szczególnie zasłużonym strażakom.

📢 IV Zawody Pływackie Szkoły Pływania Delfin! W sobotę, 24 czerwca punktualnie o godzinie 9 po raz czwarty zorganizowano zawody pływackie pod patronatem burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Była to doskonała okazja do integracji i promocji zdrowego stylu życia. 📢 Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej Numer 4 w Grodzisku Wielkopolskim Dla tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. W ich życiu lada moment rozpocznie się kolejny ważny etap, dlatego nie brakowało wielu gratulacji i łez wzruszenia.

📢 Kolejne wakacje bez basenu w Grodzisku Wielkopolskim. Czy są szanse na to, by obiekt znów cieszył mieszkańców? Kompleks basenów przy ulicy Zbąszyńskiej w Grodzisku Wielkopolskim od lat 80. do 2019 roku cieszył się niezmienną popularnością. Cztery lata temu go zamknięto i wielu mieszkańców do dziś nie może się z tym pogodzić. Starsze pokolenie, które samo się tam kąpało, a później przyprowadzało tam swoje dzieci, z nostalgią wspomina spędzony tam czas. Młodsi natomiast pytają wprost: „Dlaczego obiekt, który cieszył przez tyle lat nie może zostać ponownie otwarty?”.

📢 Uroczyste pożegnanie uczniów ósmych klas w Szkole Podstawowej Numer 1 w Grodzisku Wielkopolskim W piątek, 23 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów z klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wielkopolskim. 📢 Tego się nie da odzobaczyć! Zobacz MEMY po meczu Mołdawia - Polska. Tak przegraliśmy wygrany mecz... Katastrofa, to mało powiedziane! Tego się nie da odzobaczyć! Mołdawia - Polska 3:2, wszystkie trzy bramki stracone po przerwie! Do tej pory najgorszym występem Polaków w meczu z Mołdawią był remis kadry Waldemara Fornalika w 2013 roku w Kiszyniowie 1:1. Trener Fernando Santos przebił jednak ten "wyczyn" i po raz pierwszy w historii Biało-Czerwoni przegrali z Mołdawianami plasującymi się w rankingu FIFA na 171 miejscu, choć I połowa zupełnie nie wskazywała na naszą porażkę. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Mołdawia - Polska.

📢 Na ten remont mieszkańcy czekali od lat. Wkrótce do użytku oddana zostanie nowa droga Mieszkańcy Słocina od wielu lat alarmowali o fatalnym stanie drogi łączącej Słocin z tak zwaną szosą opalenicką. Po wielu miesiącach oczekiwań, prace remontowe zostały rozpoczęte.

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?