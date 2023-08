„Święto Konia” w Jabłonnie: parada, konkursy, muzyka i wiejskie atrakcje czekają 2 września!

2 września 2023 roku, malownicza wieś Jabłonna napełni się echem kopyt, śmiechem dzieci i muzyką. To wszystko za sprawą wyjątkowego wydarzenia – „Święta Konia”, które przyciągnie nie tylko miłośników koni, ale i wszystkich chętnych do zabawy w pięknych okolicznościach przyrody.

Ale to nie koniec niespodzianek! O 14:10 scena należeć będzie do Cherleaderek 40+ “Jak nie my to kto” z Wielichowa. Ich energia i pasja z pewnością porwą wszystkich do tańca.

O 14:30 rozpocznie się prawdziwe święto umiejętności – konkursy powożenia. Kuce i duże konie, prowadzone przez swoich powożących, zaprezentują niesamowite ewolucje i triki na jednym z wiejskich pól.

Popołudnie upłynie pod znakiem jazdy w siodle. O 17:00 rozpoczną się pokazy i konkursy, a o 17:30 zobaczymy konkurs orki konnej, gdzie zgranie jeźdźca z koniem jest kluczem do sukcesu.

Wieczór przyniesie muzyczne emocje. O 18:30 na scenie pojawią się “Zdrojowianie”, Matrix i Sebix, a także Waleria Fludra, która zaśpiewa piosenki Anny Jantar i Eleni.